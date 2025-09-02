Mersin’de Park Halindeki Kamyona Çarptı

KAMYONA ÇARPAN OTOMOBİLDE YARALILAR VAR

Mersin’de yol kenarına park edilmiş kamyona çarpan otomobil büyük bir hasar aldı ve hurdaya döndü. Kazada, otomobilin tekerinin bile kopması dikkat çekiyor. Kaza, sabaha karşı Mersin-Antalya D-400 karayolunda, Erdemli ilçesi Arpaçbahşis Mahallesi’nde gerçekleşti.

KAZA GEÇİREN ARAÇLARIN BİLGİLERİ

Alınan bilgilere göre, yol kenarında park edilen 01 ASP 119 plakalı kamyona, 06 EA 3815 plakalı Honda marka otomobil çarptı. Bu kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve bir diğer yolcu yaralandı. Kazanın bildirildiği andan itibaren sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkarıldıktan sonra önce ilçe devlet hastanesine, ardından Mersin’deki diğer hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Otomobilin tekerinin koptuğu ve kaportasının büyük ölçüde hasar gördüğü kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. Olay yerinden elde edilen bilgiler ışığında kaza ile ilgili detaylar araştırılıyor.