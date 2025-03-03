Mersin’de Ramazan Kolileri Dağıtılacak

YARDIM KOLİLERİ HAZIRLANDI

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, Lütfiye Keskin İlkokul ve Ortaokulunun öğretmenleri, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere dağıtıma hazır hale getirildi. Geleneksel bir yardım etkinliği olarak organize edilen bu projede, temel gıda malzemeleri ve çeşitli ihtiyaç ürünleri titizlikle paketlenerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak amacıyla hazırlandı.

ÖĞRENCİLER PAYLAŞMANIN ÖNEMİNİ ANLIYOR

Öğrenciler, paylaşma ve dayanışma bilinciyle hazırlıklara katkı sağlarken, okul yönetimi ve öğretmenler de bu anlamlı projeye rehberlik etti. Okul yetkilileri, “Ramazan ayı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel yaşandığı dönemlerden biri. Biz de öğrencilerimize bu değerleri aşılamak ve ihtiyaç sahiplerine bir nebze de olsa destek olabilmek için bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ederiz” şeklinde bir açıklama yaptı.

DAĞITIMLAR RAMAZAN’DA YAPILACAK

Dağıtımların Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirileceği belirtilirken, okul yetkilileri gelecek yıllarda da bu tür sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini vurguladı. Böylece, yardımlaşma ruhunu yaşatmaya ve daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmaya kararlı oldukları ifade edildi.