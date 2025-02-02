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Mersin’de Sahipsiz Köpekler 26 Hayvanı Telef Etti

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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜSÜNE SALDIRI

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi Çayır mevkisinde, çiftlik sahibi Ali Mavili’ye ait küçükbaş hayvan sürüsü, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Bu olay sonucunda, 26 gebe hayvanın ölümüne yol açıldı. Olayın ortaya çıkması, sabah saatlerinde Ali Mavili’nin sürüsünü kontrol etmesiyle gerçekleşti.

SALDIRILARIN SONUCU AĞIR OLDU

Çiftlikte bulunan çok sayıda sahipsiz köpek, sürüye saldırarak büyük bir kayba neden oldu. 26 gebe küçükbaş hayvanın telef olduğu belirtildi. Bu durum, hayvan sahipleri için ciddi bir sorun oluşturuyor.

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