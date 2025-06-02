Mersin’de Sahipsiz Köpekler Saldırdı

YAŞANAN SALDIRIYLA YARALANMA

Mersin’in Toroslar Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan bir kişi yaralanıyor. Elde edilen bilgilere göre, 40 yaşındaki Fatih Erasil, 31 Mayıs’ta ailesiyle yürüyüş yapmak için gittiği Çağdaşkent Mahallesi’ndeki 68’liler Barış Ormanı’nda sahipsiz köpeklerin saldırısına maruz kalıyor. Ailesi ve çevredekiler tarafından kurtarılan Erasil, sağ dizinden ve sağ kolundan yaralanıyor. Sağlık ekipleri, Erasil’i Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıyor ve tedavisinin ardından taburcu ediliyor.

OLAYIN ETKİLERİ

Fatih Erasil, olay sonrası yaşadıklarını unutamadığını belirtiyor. Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradığını ifade eden Erasil, “Yürüyüş parkurunda 5-6 köpeğin başka bir köpeğe saldırmasıyla arada kaldım. Başka bir köpeğin bana havlamasıyla diğer 5 köpek bana saldırdı. Köpekler bana saldırınca bacağımı ısırdılar ve yere düştüm. Koşu parkurundaki toprağı köpeklere atmasaydım, köpekler beni paramparça edecekti. Oğlum ve kardeşim koşarak, beni kanlar içerisinde ambulansa bindirdi,” diye konuşuyor.

ÇOCUKLARINI İLGİLENDİREN KAYGILAR

Erasil, olay sonrası çocuklarının psikolojisinin olumsuz etkilendiğini dile getiriyor. Yetkililerden sahipsiz köpeklere çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Erasil, “Köpekten hiçbir zaman korkmayan ben, şimdi köpeği görsem yanına yaklaşamam. Bundan sonra sokağa indiğim zaman köpekleri görünce hemen çocuğumu arkama saklarım,” diyor. Ayrıca, belediyeden şikayetçi olduğunu belirten Erasil, “Belediyelerimizin, üzmeyecek bir şekilde, güzel ve sağlıklı barınaklarda hayvanlara bakmasını istiyorum. Benim başıma geldi, başka kimsenin başına gelmesin,” şeklinde sözlerini tamamlıyor.