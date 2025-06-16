Mersin’de Şahıs, Ölüm İlanı Yaydı

ŞAHSINA AÇILAN SAHTE HESAPLA ŞOK YAŞADI

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mustafa Kurşun, kendi adına açılan bir sahte sosyal medya hesabı üzerinden ölüm ilanı verilmesi sonucu büyük bir şok yaşadı. “Şaştım nasıl cenaze ilanım verilir diye. Arkadaşlarım aradı, telefonum hiç susmadı” diyen Kurşun, bu durum yüzünden birçok sıkıntı çektiğini belirtti. Annelerini ve babalarını arayarak herhangi bir rahatsızlık geçirmiş olma ihtimaline karşı onları bilgilendirdiğini ifade etti. “Biz ölmedik şükürler olsun ayaktayız” dedi.

KENDİSİ HAKKINDA OLUMSUZ PAYLAŞIMLAR YAPILIYOR

Tozlu Mahallesi’nde yaşayan Kurşun, sosyal medya sayesinde durumu öğrenirken, ailesini telefonla arayıp sağ olduğunu iletti. Yaptığı şakalardan dolayı suç duyurusunda bulunduğunu aktaran Kurşun, kendisine sürekli olumsuz paylaşımlar yapan şahsın A.Y. olduğuna inanıyor. “Kısacası bir çok yaptığı şeyler var. İnternetten mesajlar atıyor. Sosyal medyada hırsız diye beni paylaştı” diyen Kurşun, eşi ve çocuklarının fotoğraflarının izinsiz kullanıldığını belirtti. Sürecin ne kadar süreceğini bilmediğini ve yaşananların çok ileri seviyeye gittiğini vurguladı.

ÖLÜM İLANINA INANILMAZ TEPKİ

Kurşun, hayatı boyunca böyle bir duruma hiç maruz kalmadığını belirterek, “En son öldü diye paylaştı. Şok yaşadım. Arkadaşlarım ‘cenaze ilanı verildi’ diyerek beni aradı. Şaştım nasıl cenaze ilanım verilir diye. Telefonum hiç susmadı” diye ekledi. Olumsuz yapılan paylaşımlar karşısında mahkeme sürecinin başlatıldığını belirten Kurşun, bir an önce mahkeme kararlarıyla sorunun çözülmesini umuyor. “Bir türlü kurtulamadım. Bundan bir an önce kurtulmak istiyorum” dedi.

ENGELLI BİR ŞAHISLA YAŞADIĞI SIKINTILAR

İş makinası ile tarla imarı ve örtü alanı düzeltmesi yaparak geçimini sağladığını belirten Kurşun, daha önce A.Y.’nin “Ben çalışmak istiyorum” diyerek yanına geldiğini ve 15 gün süren deneme sürecinin ardından engelli raporunu öğrendiklerini açıkladı. “Artık ondan dolayı mı yaptı bilmiyorum” diyen Kurşun, yaşanan olayların sona ermesi için bir an önce yetkililerin müdahale etmesini talep etti.