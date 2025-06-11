Mersin’de Şahsı Bıçakla Rehin Aldı

Olayın Gelişimi

Mersin’de bir kişi, ayrılma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında yere yatırıp bıçakla rehin aldı. Akdeniz İlçesi Yeni Mahalle 5331 nolu Sokak’ta gerçekleşen olayda, sivil polis ekipleri hızla müdahale etti. Olayın sırasında, bir vatandaş bıçaklı şahsı arkadan iterek yere düşürdü. Kadının kurtulma anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polisin Müdahalesi

Olayı görenler hemen polise haber verdi. Duruma tepki gösteren çevre sakinleri, müdahale etmek için harekete geçti. Bir süre sonra olay yerine gelen sivil polis ekipleri, bıçaklı şahısla görüşmeye başladı. Bu sırada, vatandaşlardan Günay T., aniden şahsın arkasına yaklaşıp iterek yere düşürdü. Hem sivil polislerin hem de Günay T.’nin müdahalesi sayesinde kadın kurtarıldı. Ancak yere düşen M.E., bıçakla kalkıp beklemeye devam etti. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma tepki gösterdi.

Günay T.’nin Açıklamaları

Günay T., yaşananları gazetecilere aktardı. “Motorumu servise götürmüştüm, o esnada bağırma sesleri duydum. Sesin geldiği yere gittiğimde, bir şahıs silahla havaya üç el ateş etti. Elinde bıçak olan şahıs, kadını yere yatırmıştı. Kadının üzerinde kan vardı, ben de dayanamadım ve adamın arkasına dolanarak onu ittim” ifadelerini kullandı. Olay anı cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, Günay T.’nin bıçaklı şahsı itme anı ve sonrasında sivil polisin müdahalesi yer aldı. Olayla ilgili olarak soruşturma sürüyor.