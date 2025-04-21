Mersin’de Sahte Görevli Yakalandı, Tutuklandı

MERSİN’DE SAHTE KAMU GÖREVLİSİ YAKALANDI

Mersin’de sahte kamu görevlisi olan bir kişi, insanları dolandırma suçundan 22 ayrı dosyadan toplam 28 yıl 9 ay hapis cezası aldı ve jandarma tarafından yakalanıp tutuklandı. Elde edilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uzun süredir aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların tespiti için bir çalışma başlattı.

HÜKÜMLÜNÜN YERİ TESPİT EDİLDİ

Bu çalışmalar sırasında, ‘kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık’ suçu başta olmak üzere 22 farklı dosyadan ceza alan E.Y.’nin izine ulaşıldı. Jandarma ekiplerinin özenli araştırmaları sonucunda, E.Y.’nin kendi evinde değil, başka bir adreste saklandığı belirlendi. Bu bilgilere dayanarak, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

OPERASYON SONUCUNDA TUTUKLAMA

Yapılan operasyonda, E.Y. saklandığı evde yakalandı. Jandarma ve adliyede gerekli işlemler tamamlandıktan sonra E.Y., tutuklanıp cezaevine gönderildi.