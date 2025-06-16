Mersin’de Sahte Hesap Şoku Yaşadı

ŞAHSIN CENAZE İLANI ŞOKETİ

Mersin Erdemli’de 2 çocuk babası Mustafa Kurşun, adına açılan sahte sosyal medya hesabı üzerinden ölüm ilanı verilmesiyle büyük bir şok yaşadı. “Şaştım nasıl cenaze ilanım verilir diye. Arkadaşlarım aradı, telefonum hiç susmadı. Annemi, babamı aradım herhangi bir rahatsızlık geçirmesinler diye. Biz ölmedik şükürler olsun ayaktayız” diyen Kurşun, bu durumdan ötürü birçok sıkıntı çektiğini aktardı. Tozlu Mahallesi’nde yaşayan Kurşun, sosyal medya üzerinden ölüm ilanı verildiğini duyunca, ailesi ve yakınlarını arayıp sağsalim olduğunu bildirdi. Bunun ardından şikayet dilekçesi vererek şüpheli A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu.

OLUMSUZ PAYLAŞIMLARA DA DİKKAT ÇEKTİ

Kurşun, kendisi hakkında defalarca kötü içerikler ve yanlış paylaşımlar yapan şahsın A.Y. olduğuna inandığını belirtti. “İş makinası olarak tarla imarı ve örtü alanı yerlerin düzeltmesini yapıyorum. Bizim ölüm ilanımızı vermişler. Aşağı yukarı 4-5 gündür de veriyor. İnternetten mesajlar atıyor, sosyal medyada hırsız diye beni paylaştı. Eşimin ve çocuklarımın fotoğraflarını alıp, numaramın üzerine koymuş. Bu numaralardan görüşmek isteyenler arayabilir” diyen Kurşun, durumu savcılığa aktardığını ama yüzde 80 engelli raporu bulunduğu için yeniden dilekçe vermek durumunda kaldığını açıkladı.

KURTULMAK İSTİYOR

Mahkeme sürecinin başladığını da belirten Kurşun, “İnşallah mahkemede bu arkadaşın raporlarını incelerler. Sosyal medyada ben rahatsız oluyorum. Eşimin ve çocuklarımın tüm fotoğraflarını paylaştı. Bunları silemiyorum. Aynı bir hacker gibi davranıyor. Yüzde 80 engelli ama her şeyi biliyor. Bir an önce buna müdahale edilmesini istiyorum” şeklinde ifade etti. Mustafa Kurşun, daha önce A.Y.’nin kendisi için çalışmak istediğini, 15 gün deneme sürecine girdiğini ama engelli raporunu öğrendiklerinde çalışmasına izin vermediklerini dile getirdi. “Artık ondan dolayı mı yaptı bilmiyorum,” diye ekledi.