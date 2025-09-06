Mersin’de Şehit Olan Polis Uğurlandı

ŞEHİT POLİS MUSTAFA KARAPINAR’IN SON YOLCULUĞU

Mersin’de görev sırasında arızasını gidermeye çalıştığı silahın ateş alması sonucu şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Karapınar, memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin naaşı, 2018 yılında şehit düşen babasının yanına defnedildi.

ARTIK KAHRAMANMARAŞ’TA

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli 28 yaşındaki polis memuru Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesi Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın ateş alması neticesinde yaralandı. Ağır yaralı olarak Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karapınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ŞEHİDİN CENAZE TÖRENİ

Şehit polis memurunun naaşı, Mersin’de yapılan törenin ardından Kahramanmaraş’a gönderildi. Burada Abdülhamit Han Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene Vali Vekili Hicabi Aytemur, Özel Harekat Daire Başkanı Süleyman Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol üyeleri, siyasiler, emniyet personeli, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Helallik alındıktan sonra cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Şehidin naaşı, 2018 yılında şehit düşen ve Şeyh Adil Şehitliğinde defnedilen babası Ali Karapınar’ın yanına dualar eşliğinde defnedildi.