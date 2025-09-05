Mersin’de Şehit Polis Mustafa Karapınar

Mersin’de görevli özel harekat polisi Mustafa Karapınar, silahının arızasını gidermeye çalışırken silahın aniden ateş alması sonucu şehit oldu. Acı bir tesadüf olarak, şehidin babasının da 2018 yılında görevdeyken kalp krizi geçirerek şehit olduğu öğrenildi.

OLAYIN DETAYLARI

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yapan Mustafa Karapınar, merkez Toroslar ilçesindeki Gözne İl Jandarma Komutanlığı Atış Poligonunda makineli silahın arızasını düzeltmeye çalışıyordu. Bu esnada silahın aniden ateş alması sonucunda ağır yaralanmış ve Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve şehit olmuştur. Şehit polis memuru için yarın düzenlenecek törenin ardından, ailesinin memleketi Kahramanmaraş’a uğurlanacağı bilgisi alınmıştır.

GEÇMİŞ AİLE TRAJEDİSİ

Şehit Mustafa Karapınar’ın babası Ali Karapınar’ın da bir özel harekat polisi olduğu, 16 Ekim 2018 tarihinde 49 yaşında iken Aydıncık ilçesinde jandarma ekipleriyle yürütülen arama çalışmalarında kalp krizi geçirip şehit olduğu ortaya çıkmıştır. O dönemde şehit olan Ali Karapınar’ın naaşını, oğlu Mustafa’nın da aralarında bulunduğu meslektaşları omuzlarda taşımıştır. Ayrıca, Mustafa Karapınar’ın, Kahramanmaraş’taki Şeyhadil Şehitliğinde babasının kabrinin yanına defnedileceği bilgisi verilmektedir.