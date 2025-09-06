Mersin’de Şehit Polisin Cenazesi Uğurlandı

İRAN’DA ŞEHİT OLAN POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Mersin’de atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen özel harekat polisi Mustafa Karapınar’ın cenazesi, yapılan törenin ardından memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı. 28 yaşındaki şehit Karapınar’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü binasına getirildi ve burada bir tören gerçekleştirildi. Törene şehidin annesi Fatma Karapınar, kardeşi Aleyna Karapınar, Mersin Valisi Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy gibi önemli isimler katıldı.

DUALARLA UĞURLANDI

Törende şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi. Şehidin annesi Fatma Karapınar, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze töreninin ardından şehidin naaşı memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı. Ayrıca, şehidin babası Ali Karapınar’ın da bir özel harekat polisi olduğu ve 2018 yılında Mersin’de düzenlenen ortak arama, tarama, pusu ile keşif çalışmaları sırasında kalp krizi geçirdiği ve bu vesile ile şehit olduğu bildirildi.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şehit polis memuru Mustafa Karapınar için bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletimizin başı sağ olsun. Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Mustafa Karapınar, atış eğitimi sırasında ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı esnada silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun.”