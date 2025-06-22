Mersin’de Şekerle Boğulan Vatandaşa Yardım

ŞEKER DOLAYISIYLA ZOR ANLAR

Mersin’de boğazına şeker kaçan bir vatandaş, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsü sayesinde hayata tutuldu. O anlar, sürücünün kask kamerasına kaydedildi. Olay, merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto sokağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen bir kişi aniden boğazına şeker kaçması sonucu nefes almakta zorlandı.

MÜDAHALE VE HEİMLİCH MANEVRASI

Olay anında yoldan geçen ve durumu gören motosiklet sürücüsü hemen motosikletini durdurup müdahale etti. Sürücü, Heimlich manevrasını uygulayıp vatandaşın boğazındaki şekeri çıkarmayı başardı. Yardım eden motosiklet sürücüsü Burak Yılmaz, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Yoldan geçiyordum, vatandaşın boğazında şeker gibi bir cisim kalmış. Ben de hemen durdum ve Heimlich manevrası yaparak onu kurtardım. Su aldım, verdim yani vatandaşlık görevimi yaptım. Ambulansı ben çağıracaktım, benden önce çağıran da oldu. Vatandaş reddetti, baktık durumu iyiydi, geri yoluma gittim” şeklinde konuştu.