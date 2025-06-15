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Mersin’de Şelalede Düşen Yarıo Kurtarıldı

DUŞMA OLAYI

Mersin’de balık tutarken dengesini kaybedip yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Tarsus ilçesinin Çağlayan Mahallesi’nde bulunan şelalenin yanında yaşandı.

YARALI KİŞİYE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, 36 yaşındaki M.D., şelalede balık tutarken ayağının kayması sebebiyle 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. Çevredeki insanların yaptığı ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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