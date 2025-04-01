Mersin’de Servis Aracı Devrildi: 10 Yaralı

KAZANIN AYRINTILARI

Mersin’de meydana gelen bir kazada, bir servis aracı kaygan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi ve sonuç olarak 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Hasan P. yönetimindeki 33 C 3000 plakalı servis minibüsü, Gülnar ilçesine bağlı Yanışlı Mahallesi civarında yolun kaygan olmasından dolayı kontrolü kaybetti. Bu durum, aracın devrilmesine neden oldu.

YARALILARIN DURUMU

Kazada, sürücünün yanı sıra minibüste bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, olayın ardından ihbar üzerine bölgeye ulaşan ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği bildirildi.