Mersin’de Silahlı Çatışmada Yaralılar Meydana Geldi

KORKU DOLU ANLAR MERSİN’DE

Mersin’de, korku ve panik dolu anlar yaşandı. Yenişehir ilçesinin Palmiye Mahallesi’nde, kaldırımda bekleyen bir grup, sokağa giren bir araçtan inen kimliği belirsiz şahısların hedefi oldu. Bu şahıslar, kaldırımdaki bireylere silahlı bir saldırı gerçekleştirdi.

ÇATIŞMA ORTAYA ÇIKTI

Saldırıya maruz kalan grup, kendilerine yönelik bu silahlı saldırıya yanlarında bulunan tabancalarla karşılık verdi. İki grup arasında gelişen çatışmada her iki taraftan da üç kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırgan grup, yaralı bir bireyi de olay yerinden alarak geldikleri araca bindirip kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, bölgede çok sayıda boş kovan tespit edildi. Olay anında sokakta park halindeki birçok araç ve çevredeki dükkânlar da hasar gördü. Polis, şüphelilerin yakalanması amacıyla hemen bir çalışma başlattı.

ESNAFTAN TANIKLIKLAR

Olayı detaylı bir şekilde anlatan esnaf Seyit Ahmet Horuzoğlu, “Burada 8-9 kişilik bir grup ayakta bekliyordu. Bir araç yanaştı ve arabadan inenler ateş açmaya başlayınca çatışma başladı. Araçtan inenler, 3-4 kişi yaralı bir şekilde kaçtı. Buradaki gruptan da 3-4 kişi yaralandı. Bir kişi ağır yaralıydı. İki kişi, yaralıyı alarak arabaya koyup götürdüler. Olay anında biz içerideydik ve yere yatarak durumu izlemeye çalıştık.” diyerek o anları aktardı.