Mersin’de Siyah İnci Hasadı Başladı

TÜRFANDA SİYAH İNCİ HASADI BAŞLADI

Mersin’de, Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde öne çıkan yerlerinden biri olan örtü altı turfanda kara üzüm hasadı başladı. Mersin’de açık alanların yanı sıra örtü altında yetiştirilen turfanda ürünlerin hasadı devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda beyaz üzüm hasadı gerçekleştirilirken, bugün kara üzümlerin toplanmasına geçildi. Kilogramı 250 lira olan kara üzümler, iç piyasada İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi birçok şehre gönderilecek.

BÖLGENİN ÖNEMİ VE ÜRETİMDEKİ YERİ

Kocahasanlı bölgesinin mikro klima özelliklerine sahip olduğunu belirten Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu, bu bölgenin örtü altı turfanda üretimde önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Kulu, “Şuanda örtü altı siyah incimizi hasat ediyoruz. Bundan bir hafta önce beyaz üzümlerimizi hasat ettik. Bölgemizde turfanda üretim olarak elimiz bol, üretim desenimiz fazla” açıklamasında bulundu. Ayrıca, daha önce kara dut, yeşil erik, çağla kayısı, sarı kayısı ve yenidünya gibi ürünler gönderdiklerini belirtti. Kulu, “Şuan son ürünümüz siyah incimizi hasat ediyoruz” dedi.

SİYAH İNCİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Siyah inci hakkında bilgi veren Kulu, bu üzüm çeşidinin bölgeye uyum sağladığını, verimli, sulu, iri taneli ve tatlı olduğunu söyledi. Kara üzüm üretimi yapan Mahmut Kaçar ise 10 yıldır üzüm yetiştirdiğini vurgulayarak, hava şartlarından dolayı ürün kayıpları yaşadıklarını aktardı. Kaçar, buna rağmen hasadı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.