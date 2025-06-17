Mersin’de Suç Oranı Azaldı

SUÇ ORANLARINDA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ

Mersin’de emniyet ve jandarma birimleri tarafından 2025 yılının ilk beş ayında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda suç oranlarında kayda değer bir azalma sağlandı. Terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 81 kişi tutuklandı ve motosiklet hırsızlığı gibi birçok suç türünde gerileme görüldü. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın kent genelinde huzur ve güvenliği sağlama amaçlı çalışmaları devam ediyor.

TERÖR OPERASYONLARI VE GÖZALTILAR

2025 yılının Ocak-Mayıs döneminde yapılan denetim ve operasyonlarla hem terör hem de asayiş olaylarında dikkat çekici sonuçlar alındı. Terörle mücadele çerçevesinde düzenlenen toplam 134 operasyonda 195 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların 81’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, 68 kişiye de adli kontrol uygulandı.

SUÇLARDAKİ DİKKAT ÇEKİCİ AZALMA

Kişilere karşı işlenen 10 ana suç türünde geçen yıla göre yüzde 8,6 oranında bir düşüş yaşandı. Bu suçların aydınlatma oranı yüzde 98,1 olarak belirlendi. Ayrıca, konut dokunulmazlığının ihlali suçlarında da yüzde 40 oranında bir azalma sağlandı. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde de yüzde 10,6 oranında bir düşüş olduğu belirtildi. Özellikle motosiklet hırsızlığı suçundaki azalma ise yüzde 34 düzeyinde kaydedildi.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, “güvenli bir şehir, huzurlu bir gelecek” anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Vatandaşların huzur ve güvenliği için sahada olmaya devam edeceklerini vurguladılar.