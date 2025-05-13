Mersin’de Suç Oranları Düştü

SUÇLARDA AZALMA GÖRÜLÜYOR

Mersin’de 2023 yılının ilk dört ayında kişilere karşı işlenen suçlar, konut dokunulmazlığının ihlali, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve hırsızlık suçlarında önemli bir düşüş yaşanıyor. Mersin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Vali Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nın ardından bu veriler paylaşıldı.

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Toplantıda, il genelinde güvenlik ve asayiş ile ilgili yürütülen çalışmalar, alınan önlemler, suçla mücadele operasyonları ve diğer konular üzerinde duruldu. Huzur ve güvenliğin sağlanması adına emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin durmaksızın çalıştığı ifade edildi. Ayrıca 2025 yılının ilk dört ayına ilişkin yürütülen çalışmalara dair veriler de katılımcılarla paylaşıldı.

TUTUKLAMA ORANLARI VE AZALMA VERİLERİ

Bu yılın ilk dört ayında terör örgütlerine karşı 118 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 178 kişiden 71’i tutuklandı; 66’sı için adli kontrol tedbiri uygulandı. Kişilere karşı işlenen suçlarda, 10 önemli suç türünde yüzde 7,9 azalma gerçekleşti ve bu suçların aydınlatma oranı yüzde 97,6 olarak belirlendi. Konut dokunulmazlığının ihlali suçunda da yüzde 39 azalma sağlandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 9 önemli suç türünde yüzde 8,4 düşüş görüldü ve bu suçların aydınlatma oranı yüzde 89,1 oldu. Aynı dönemde motosiklet ile evden hırsızlık suçlarında yüzde 25, oto hırsızlık suçunda yüzde 20 düşüş gözlemlendi.