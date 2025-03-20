Mersin’de Suç Örgütüne Eş Zamanlı Operasyon

MERSİN’DE SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON

Mersin’de, kasklı motosikletle iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 9 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin bu başarılı çalışmasını sosyal medya üzerinden tebrik etti. Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, özellikle akşam saatlerinde motosiklet kullanan ve kask takarak iş yerlerini hedef alan suç örgütüne karşı bir çalışma başlattı. Ekipler, bu sürede şüpheli şahısları belirleyerek, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 adreste eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

OPERASYON DETAYLARI VE GÖRÜNTÜLER

Yapılan operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalanırken, olayda kullanılan motosikletler ve kaskların yanı sıra çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyete götürülmenin ardından, olay anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerimizce akşam saatlerinde seyir halinde motosikletle, kasklı vaziyette iş yeri kurşunlayan suç örgütüne yönelik 5 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde çok sayıda dijital materyal, olay anında kullanılan kask ve motosiklet ile birlikte 9 şüpheli yakalandı. Mersin Valimizi, operasyonları koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğümüz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE

Mersin’deki bu operasyon, suç örgütleriyle mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hızla büyüyen suç aktivitelerine karşı etkili bir güvenlik stratejisi geliştirmek, halkın güvenliğini sağlamak açısından gereken bir konu. Emniyet güçleri, bu tür operasyonları sürdüreceklerini belirtiyor.