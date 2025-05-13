Mersin’de Suçlarda Düşüş Belgelendi

SUÇ ORANLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Mersin’de bu yılın ilk dört ayında, kişilere karşı işlenen suçlar, konut dokunulmazlığının ihlali, mal varlığına karşı işlenen suçlar ve hırsızlık suçlarında önemli bir düşüş gözlemlendi. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Vali Atilla Toros’un başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda, il genelindeki güvenlik durumuyla ilgili yürütülen çalışmalar, alınan önlemler, suçların önlenmesine yönelik operasyonlar ve diğer konular değerlendirildi.

GÜVENLİK SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

Kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin kesintisiz bir biçimde çalıştığı bildirildi. Toplantıda, 2025 yılının ilk dört ayında gerçekleştirilen güvenlik çalışmalarına dair veriler de paylaşıldı. Buna göre, terör örgütlerine karşı bu yıl içinde 118 operasyon düzenlendi ve operasyonlar sonucunda 178 kişi gözaltına alındı; bunlardan 71’i tutuklandı, 66’sına ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

SUÇLARDAKİ AZALIŞ ORANLARI

Kişilere karşı işlenen suçlar içinde on önemli suç türünde yüzde 7,9 oranında bir azalma kaydedildi ve bu suçların aydınlatma oranı yüzde 97,6 olarak belirlendi. Konut dokunulmazlığının ihlaliyle ilgili suçlarda yüzde 39 azalış sağlandı. Mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise dokuz önemli suç türünde yüzde 8,4’lük bir düşüş yaşandı ve bu suçların aydınlatma oranı yüzde 89,1 olarak gerçekleşti. Ayrıca, aynı dönem içerisinde motosiklet ile evden hırsızlık suçlarında yüzde 25, oto hırsızlık suçunda ise yüzde 20 oranında azalma sağlandığı ifade edildi.