Mersin’de Sulama Kanalında Ceset Bulundu

ÇAĞBAŞI VE TİZNİK MAHALLELERİ ARASINDAKİ OLAY

İlçeye bağlı Çağbaşı ile Tiznik mahalleleri arasındaki sulama kanalı içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hemen sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİNİN ÖLÜMÜ BELİRLENDİ

Sağlık ekipleri, sudan çıkartılan kimliği tespit edilemeyen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hayatını kaybeden kişinin cesedi, ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.