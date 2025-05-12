Mersin’de Şüpheli Tutuklandı, Olay Sürüyor

OLAYIN ARKA PLANINA DAİR BİLGİLER

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir kişi, sokak ortasında dövülüp bıçaklandıktan sonra komaya girdi. Olayın ardından şüpheli tutuklandı. 49 yaşındaki M.G., 21 yaşındaki şüpheli A.T.E. tarafından saldırıya uğradı. Olay, Merkez Mahallesi Mustafa Deniz Caddesi üzerinde bir sitenin önünde gerçekleşti. Şüphelinin yaralıyı bırakıp kaçtığı bildirildi.

TUTUKLAMA VE YAPILAN MÜDAHALELER

Sağlık ekipleri, M.G.’ye olay yerine geldiklerinde ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Olayın bildirilmesi üzerine polis de hemen harekete geçti. Savcının talimatıyla, çevrede yapılan aramalarda, saldırıda kullanılan bıçak sitenin bahçesinde bulundu. Şüpheli A.T.E.’nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucunda, kovalamaca sonrası tespit edilerek yakalandı. A.T.E., ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla Anamur Adliyesi’ne sevk edildi ve mahkemeye çıkarıldı.

OLAYLA İLGİLİ HAYRET VERİCİ DETAYLAR

Tutuklanan şüphelinin, saldırıyı gerçekleştirirken çektiği videoda yaptığı açıklamalar da dikkat çekti. Videoda, M.G.’nin kendisine küfür ettiğini öne süren A.T.E., “Dövüp, bıçakladım, herkes namuslu olacak. Bak bak ölüyor” ifadelerinde bulundu. Yaralının görüntülerinin yer aldığı video, dikkat çekici detaylar ortaya koyuyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.