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Mersin’de Sürücü, Motosikletliye Saldırdı

TRAFFİKTEKİ TARTIŞMA VE SALDIRI GİRİŞİMİ

Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen bir olay, trafikte yaşanan bir tartışmanın ardından gelişti. Yeşilyurt Mahallesi’nde iki motosiklet sürücüsü ile bir hafif ticari araç sürücüsü arasında çıkan tartışma, hızla büyüdü. Edinilen bilgilere göre, hafif ticari aracın sahibi, tartışma sırasında bagajından budama bıçağı çıkararak motosiklet sürücülerine saldırmaya kalkıştı.

BAĞIMLI OLAYLAR VE GERGİNLİK

Yardım eden bir kişinin araya girmesiyle saldırı girişimi engellendi. Ancak motosiklet sürücüsü, hafif ticari araç sahibi arabanın kapısını açtığı sırada kaskla saldırmaya çalıştı. Bu esnada hafif ticari araç sürücüsü, yeniden bıçağı alarak saldırıda bulunmak istedi. Gerginliği çevredekiler sona erdirdi ve her iki sürücü bölgeden uzaklaştı. Tüm bu olaylar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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