Mersin’de sürücü tutuklandı, çocuk öldü

OLAYIN DETAYLARI

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza sonucunda, bisikletli çocuğun ölümüne yol açan sürücü yeniden gözaltına alındı ve tutuklandı. 2 Mayıs’ta Tekmen Mahallesi’nde gerçekleşen olayda 41 B 1254 plakalı otomobili kullanan F.A., gözaltına alındı. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı, sürücünün nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Savcılığın itirazının ardından, jandarma ekipleri F.A.’yı yeniden gözaltına aldı. Daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlik, şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi. F.A.’nın kullandığı otomobil, 12 yaşındaki Gökhan Orman’ın bisikletine çarpmış, kazanın sonucunda ağır yaralanan çocuk, tedavi sürecinin ardından 3 Mayıs’ta Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.