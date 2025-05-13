Mersin’de Taksi Kaza Yaptı, İki Ölü

TAKSİ KAZASINDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’de bir ticari taksi sürücüsünün kontrolünden çıkarak korkuluklara çarptı. Olay, Serdar G. yönetimindeki ticari taksinin, Erdemli istikametinden Mersin şehir merkezine doğru ilerlerken meydana geldi. Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde gerçekleşen kaza, sürücünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşandı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Kaza anında ticari taksi önce orta refüjde bulunan bir ağaca, ardından da bir elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından hurdaya dönen araçta, sürücü Serdar G. ve yanında bulunan yolcu Nevzat Çılgın Özen olay yerinde hayatını kaybetti. Bu üzücü kazanın detayları, yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.