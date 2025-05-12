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Mersin’de Taksi Kaza Yaptı, İki Ölü

ÖLÜMLÜ KAZA MERSİN’DE GERÇEKLEŞTİ

Mersin’de bir trafik kazası sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Serdar G. yönetimindeki ticari taksi, Erdemli ilçesi yönünden Mersin şehir merkezine giderken Davultepe Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra bir elektrik direğine çarparak kontrolden çıktı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER

Yaralılara müdahale edilmeye çalışmasına rağmen, kazanın ardından araçta sıkışan sürücü Serdar G. ile yanında bulunan yolcu Nevzat Çılgın Özen hayatını kaybetti. Ticari taksi kazanın ardından hurdaya döndü.

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