Mersin’de Taksi Kaza Yaptı, İki Ölüm

KAZA MEKANİ AĞAÇLAR VE ELEKTRİK DİREĞİ OLDU

Mersin’de geç saatlerde gerçekleşen bir trafik kazasında, taksi sürücüsü Serdar Girencengiz ve yanındaki Nevzat Çılgın Özen hayatını kaybetti. Kaza, merkez Mezitli ilçesi Davultepe Mahallesi’nde, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Girencengiz, 33 T 0014 plakalı taksinin kontrolünü kaybettiği sırada, refüjde yer alan iki palmiye ağacına çarptı ve ardından bir elektrik direğine çarparak durabildi.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER GİTTİ

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yaralılar, hurdaya dönen araçtan itfaiye tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, her iki kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaza ile ilgili detaylı bir araştırma başlattı.