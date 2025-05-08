Mersin’de Tarihi Eser Kaçakçısı Yakalandı

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Mersin’de tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

TAKİP VE GÖZALTI İŞLEMLERİ

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, Yenişehir ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak isteyen bir şahsı tespit etti. Yapılan takip ve araştırma sonrasında gerçekleştirilen operasyonla şüpheli kişi gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma ekipleri, şüphelinin aracında gerçekleştirdikleri aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 70 sikkeye el koydu. Ele geçirilen eserler, detaylı inceleme için Mersin Müze Müdürlüğü’ne iletildi. Şüpheli şahıs ise işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.