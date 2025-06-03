Mersin’de, Tefecilik Yapan 3 Şüpheli Tutuklandı

TEFECİLİK YAPAN ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Mersin’in Silifke ilçesinde, jandarma ekipleri tefecilik faaliyetleriyle haksız kazanç elde eden 3 kişiyi yakaladı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi bireylere yüksek faiz oranlarıyla para verip, daha sonra tehdit ile senet imzalatan şüphelileri tespit etti.

OPERASYON VE ELE GEÇİRİLENLER

Bu tespitlerin ardından, jandarma ekipleri 3 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında 70 adet dolu senet, 1 adet tapu, 9 adet borç defteri, 2 adet cep telefonu ve 4 adet pos cihazı bulundu. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

MAHKEME SÜRECİ VE TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tür faaliyetlerin önlenmesi için jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Tefecilik, toplumda önemli bir sorun olarak ortaya çıkmakta ve yasal yaptırımlarla mücadele edilmektedir.