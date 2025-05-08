Mersin’de Teknoloji Yarışması Düzenlendi

MERSİN’DE TEKNOLOJİ DEDİKTİFLERİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen “Teknoloji Dedektifleri Yarışması” büyük ilgi gördü. Bu etkinlik, Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla düzenlendi ve Toplum Sağlığı Merkezi’nin toplantı salonunda yapıldı. Yarışmaya toplamda 13 takım katıldı.

Öğrenciler, etkinlik sırasında “En İyi Sunum”, “En Yaratıcı Proje” ve “En Bilgilendirici Araştırma” gibi üç farklı kategori üzerinden mücadele etti. Yarışma sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi ve uçurtma hediye edildi. Bu ödüller, öğrencilere motivasyon sağlarken, teknolojiye olan ilgiyi de artırmayı amaçlıyor.