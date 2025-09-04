Mersin’de Temizlik Hizmeti Devam Ediyor

EVDE TEMİZLİK HİZMETİ SÜRÜYOR

Mersin’de Akdeniz Belediyesi, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara yönelik uygulamaya koyduğu evde temizlik hizmetini devam ettiriyor. Akdeniz Belediyesinin yaptığı açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla yürütülen hizmetten yararlanmak isteyenlerin talepleri, belediyenin sosyal hizmet uzmanları tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Bu uygulama ile özellikle, 65 yaş ve üzeri, en az yüzde 40 engelli raporu olan, sosyal güvencesi bulunmayan, yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç durumda olan bireylerin talepleri öncelikli olarak değerlendiriliyor.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Sosyolog eşliğinde ev ziyareti yapan belediye ekipleri, başvuru yapan vatandaşların yaşam şartlarını, sağlık durumlarını, gelir düzeylerini ve sosyal destek olanaklarını analiz ediyor. Ekipler, ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken bireylerin yaşam alanlarını belirli aralıklarla temizleyerek, onların yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor. Bu yıl içinde bu kapsamda 483 haneye hizmet sağlandı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, açıklamasında “Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız. Onların yaşam koşullarını iyileştirmek, gönüllerine dokunmak bizim en önemli görevlerimizden biri” diye belirtti. Bu tür uygulamaların, toplumda ihtiyaç duyan bireylere destek olma amacı taşıdığı vurgulanıyor.