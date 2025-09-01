Mersin’de Tepki Gösterdiler, H.A.Ş

OLAYIN ARKA PLANINI ANLATIYOR

Mersin’de 16 yaşındaki Hira Aygar, 19 yaşındaki erkek arkadaşı H.A.Ş. tarafından başından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Bu trajik olay sonrasında Aygar’ın yakınları ve mahalle sakinleri, cinayet şüphelisinin evinin bulunduğu adrese giderek büyük bir tepki gösterdi.

TEPKİ GÖSTEREN GRUP POLİSLE YÜZ YÜZE GELDİ

Akşam saatlerinde, Hira Aygar’ın bazı aile üyeleri, H.A.Ş.’nin ikamet ettiği Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde toplandı. Bölgedeki polis, önceden önlem alarak güvenlik önlemleri oluşturdu. Kalabalık, bir süre sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi. Ancak, polisin yaptığı uyarılar sonrasında olaylar büyümeden, gruptaki kişiler olaysız bir şekilde dağıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.