Mersin’de TIR Kazası: Umut Serbest Bırakıldı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

MERSİN’de meydana gelen olayda 16 yaşındaki Emir Kılınç, tamirhanede bir aracın altında işlem yaparken, TIR’ı hareket ettiren 23 yaşındaki Umut Fidan’ın neden olduğu kazada yaşamını yitirdi. Bu olay, 7 Ağustos’ta Huzurkent Mahallesi Mersin-Tarsus D-400 kara yolu üzerindeki bir atölyede gerçekleşti.

TIR’IN HAREKETE GEÇİŞİ VE KAZA ANI

Umut Fidan, 21 ACS 623 plakalı TIR’ın arızalanması üzerine aracı tamirhaneye getiriyor. İş yerinde bulunan Emir Kılınç, TIR’ın altında işlem yaptığı sırada, sürücü Umut Fidan aracı çalıştırıp atölyeden ayrılıyor. Bu durum, Kılınç’ın TIR’ın altında kalmasına yol açıyor. Olayın ardından iş arkadaşları durumu hemen yetkililere bildiriyor; kısa süre içinde polis ve sağlık ekipleri adrese gönderiliyor.

KURTARMA ÇABALARI VE CENAZE İŞLEMLERİ

Sağlık ekipleri, Emir Kılınç’ı hastaneye kaldırıyor fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen Kılınç kurtarılamıyor. Genç işçinin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilerek defnediliyor.

ADLİ SÜREÇ VE SERBEST BIRAKILMA

Kazanın güvenlik kameralarına yansıması üzerine, TIR şoförü Umut Fidan gözaltına alınıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fidan, adliyeye sevk ediliyor. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.