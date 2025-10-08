Mersin’de Tır Otomobili Ezdikçe Sürücü Kurtuldu

mersin-de-tir-otomobili-ezdikce-surucu-kurtuldu

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu üzerinde, Silifke ilçesindeki Atik Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, M.B. yönetimindeki 31 AHV 683 plakalı tır, yağışın da etkisiyle virajı alamadı ve bariyerlere çarparak durdu. Bu sırada aynı yönde giden M.U. yönetimindeki 31 HM 388 plakalı otomobil, arka taraftan tıra çarptı.

KAZADA YARALANANLAR

Çarpışma sonrası hafif yaralanan otomobil sürücüsü M.U., tır sürücüsü tarafından araçtan çıkarıldı. Kazadan hemen sonra, aynı yönde ilerleyen A.G. yönetimindeki 06 EFJ 199 plakalı silobas dorse takılı tır, kazaya karışan araçlara çarptı. Bu tır, otomobili altına alarak pert etti. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

TRAİFİK AKIŞINA ETKİ

İlk kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla ilçe devlet hastanesine götürüldü. Kaza sonucunda otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda da maddi hasar meydana geldi. Sabah saatlerinde olan bu kaza nedeniyle yol, yaklaşık 3 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

