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Mersin’de Tır Yangını Meydana Geldi

SEYİR HALİNDEKİ TIRDA YANGIN

Mersin’in Mezitli ilçesinde seyir halindeki bir tırda aniden yangın çıktı. Olay, Mersin-Erdemli otoyolu üzerinde gerçekleşti. Sultan bilgisine göre, hareket halindeki tırdan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü, hemen sağ şeride çekti ve araçtan inmesinin ardından kabin alevler içinde kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Durumu gören diğer sürücüler, yangın tüpü temin ederek alevlere müdahale etti, ancak yangın kontrol altına alınamadı. O sırada itfaiye ekiplerine de haber verildi. Yangının etkisiyle tırın kabini tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü ve olay yerinde soğutma çalışmalarına başladı.

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