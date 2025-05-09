Mersin’de Tıra Çarpan Otomobilde 2 Ölü

OTOMOBİLİN TIR’A ÇARPMASIYLA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mersin’in Silifke ilçesinde, yol kenarında duran bir tıra çarpan otomobilde bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Yiğit Turan yönetimindeki 01 ABS 952 plakalı otomobil, Silifke-Mersin kara yolunun Atakent Mahallesi civarında, yolu kenarında bekleyen 33 BHS 93 plakalı tıra arkadan çarptı.

KAZA SONRASI ACİL DURUM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ulaştı. İtfaiye ekipleri, vinç yardımıyla tırın altında kalan otomobili çıkarırken, araçta bulunan Yiğit Turan ile Ayşegül Kırlangıç’ın yaşamlarını yitirdiği tespit edildi.

TUREN HIZLI HAREKETİYLE GÖZALTINA ALINDI

Tırın sürücüsü O.Ö., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından kara yolundaki trafik bir süre duraksadı.