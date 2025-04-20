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Mersin’de Tırla Çarpan Araçta Kaza

OTOMOBİL- TIR ÇARPIŞMASI SONUCU CAN KAYBI

Mersin’in Bozyazı ilçesinde bir tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. 33 LL 183 plakalı aracı kullanan H.B., Tekmen Mahallesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen 63 AHF 240 plakalı tırla çarpıştı. Olayın ardından durumun bildirilmesiyle birlikte bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri, yapılan kontroller sonucunda otomobil sürücüsü H.B’nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.B’nin cenazesi, Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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