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Mersin’de Tırla Çarpışan Araçta Ölüm

ÖLÜMLE SONUCA VARAN KAZA

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, bir otomobilin tırla çarpışması sonucu sürücü yaşamını yitirdi. H.B. yönetimindeki 33 LL 183 plakalı otomobil, Tekmen Mahallesi’nde, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 63 AHF 240 plakalı tırla çarpıştı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü H.B’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. H.B’nin cenazesi, Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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