Mersin’de Trafik Kavgası Kamerada

Mersin’de yaşanan bir trafik tartışması, yumruklu bir kavgaya dönüştü ve bu anlar kameralarla kaydedildi. Alınan bilgilere göre, Erdemli ilçesinin Akdeniz Mahallesi’nde gerçekleşen olay, Mersin-Antalya D-400 karayolunda bir minibüs sürücüsü ile bir otomobil sürücüsü arasında çıkan tartışmayla başladı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine, sürücüler araçlarından inerek birbirleriyle kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

TRAFFIC DURDU

Kavga nedeniyle D-400 karayolunda trafik bir süre durdu ve bu durum uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrıldı.