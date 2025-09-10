Mersin’de Trafik Kazası: 5 Yaralı

TRAFAK KAZASI VE YARALILAR

Mersin’de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Mersin Gişeleri civarında 2 tır, 1 tanker, 1 kamyon ve 1 otomobil zincirleme trafik kazasında bulundu.

KAZA SONRASI GÖREVLİLERİN YARDIMI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Ayrıca, kamyonda sıkışan bir sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve ilk tedavisinin ardından hastaneye sevk edildi.

ULAŞIMDA YAŞANAN DURUM

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımına kapalı kalan otoyol, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından kontrollü olarak açıldı.