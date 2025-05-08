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Mersin’de Trafik Kazası, Üç Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE DURUM

Mersin’de bir trafik kazası meydana geldi. Kavşaktan dönüş yaptığı esnada sürücüsü Furkan Ö’nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, 33 BAJ 914 plakalı otomobil karşı şeride geçerek yolcu minibüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza, Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle’deki tren garı çevresinde yaşandı.

KAZADA YARALANANLAR VE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri ulaştı. Kayla U. idaresindeki 33 M 0220 plakalı yolcu minibüsüyle çarpışan otomobilde ve minibüste maddi hasar meydana geldi. Kazada minibüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Toros Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili detaylı inceleme sürdürülüyor.

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