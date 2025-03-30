Mersin’de Trafik Kazasında 1 Kişi Öldü

KAZA ANINDA 3 ARAÇ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Mersin’de meydana gelen bir trafik kazasında 3 otomobilin karıştığı olayda yaralananlardan biri hayatını kaybetti. 9 kişinin tedavisinin devam ettiği bildirilirken, kaza, merkez Toroslar ilçesindeki Göze Mahallesi yolunda gerçekleşti. Dikkatsizlik nedeniyle bir otomobilin şerit ihlali yapması sonucu kazaya sebebiyet veren durum, 3 aracın da karışmasına yol açtı.

YARALILARA HIZLI MÜDAHALE

Kaza sonrasında diğer sürücülerin durumu bildirmesi ile birlikte bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye, kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri, 1’i ağır olmak üzere toplamda 10 yaralıyı ambulanslarla kentin farklı hastanelerine götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Tuğba Koç’un hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.