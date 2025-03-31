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Mersin’de Trafikteki Tartışma Yumruklu Kavgaya Dönüştü

TRAFİKTE YAŞANAN TARTIŞMA ANLARI YUMRUKLU KAVGA OLDU

Mersin’de trafikte gerçekleşen bir tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü ve o anlar anbean kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Erdemli ilçesinin Akdeniz Mahallesi sınırlarında bulunan Mersin-Antalya D-400 karayolunda bir minibüs sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında önce bir tartışma başladı.

KAVGAYI DOĞURAN TARTIŞMA VE OLAYIN GELİŞİMİ

Tartışmanın büyümesiyle birlikte, her iki sürücü de araçlarını durdurup inerek kavga etmeye başladı. Olay yerinde tekme ve yumruklaşmalar yaşandı. Kavganın anları ise bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kavga nedeniyle D-400 karayolunda bir süre trafik durdu ve bu durum uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren bu kavgadan sonra taraflar olay yerini terk etti.

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