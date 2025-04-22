Mersin’de Uçurtma Şenliği Yapıldı

UÇURTMA ŞENLİĞİ DÜZENLENDİ

Mersin’in Silifke ilçesinde Türk ve Rus öğrencilerin katılımıyla heyecan dolu bir uçurtma şenliği gerçekleştirildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Akkuyu Nükleer AŞ tarafından organize edilen bu özel etkinlik, Kum Mahallesi sahilinde hayata geçirildi. Özel Puşkin Milletlerarası İlkokulu ile Büyükeceli İlkokulu’nda öğrenim gören toplam 81 çocuk, şenliğe katılarak doyasıya eğlendi.

ETKİNLİKLER VE DUYGULU KONUŞMALAR

Şenlik alanında çocuklar için birçok farklı etkinlik düzenlendi. Akkuyu Nükleer AŞ Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktör Yardımcısı Denis Radchenko, etkinlik üzerine yaptığı açıklamada, “Şirketimizin sosyal, çevresel ve çocuklara yönelik çeşitli projeler yürüttüğünü” aktardı. Radchenko, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Türkiye için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada hem Rus hem de Türk okulundan çocukları bir araya getirerek farklı aktiviteler ve uçurtma şenliğiyle 23 Nisan’ı kutladık. Türkiye’deki kentlerin sayısına ithafen 81 uçurtmayı çocuklarımız uçurdu. Türkiye’deki bütün çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.