Mersin’de Umre Ödüllü Yarışma Yapıldı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YARIŞMASI YURT GENELİNDE GERÇEKLEŞTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ‘umre’ ödüllü bilgi yarışmasını Mersin’in Anamur ilçesinde de yoğun ilgiyle gerçekleştirdi. Yurt genelinde il ve ilçe müftülükleri koordinesinde yapılan yarışma, sabah oturumunda liseli gençlerin, öğleden sonraki oturumunda ise üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlendi. Yarışmaya 81 ilde olduğu gibi Anamur’da da yüzlerce genç umre ödülünü kazanabilmek için katıldı.

KATILIMCILARIN HEDEFİ UMRE ÖDÜLÜYDÜ

Anamur’da, liseli grup 80 dakika, üniversiteli grup ise 120 dakika süreyle toplam 234 katılımcı yarıştı. Yarışmanın yapıldığı sınıfları ziyaret eden Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, “Rabbim, Hz. Peygamberin ahlakı ile ahlaklanan, O’nun hayatını rehber edinen gençlerin sayısını arttırsın. Bu vesileyle yarışmanın organizasyonunda emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Yarışmaya katılan öğrencilerimize de başarılar diliyorum” diyerek katılımcılara başarı ve kolaylıklar diledi.