Mersin’de Uyuşturucu Ekimine Soruşturma Başlatıldı

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYON

Mersin’de yasa dışı ekim yapan bir kişi, uyuşturucu madde ticareti amacıyla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, Erdemli ve Silifke ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına karşı yürütülen araştırmalar sonucunda bir şahsın kendi bahçesinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığını belirledi.

YAKALAMA VE ELE GEÇİRME

Takibe alınan şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve eklentilerinde gerçekleştirilen aramalarda 862 kök Hint keneviri bitkisi ile 3 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklandı.