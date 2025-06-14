Mersin’de Uyuşturucu Operasyonları Devam Ediyor

SON 20 GÜNDE YAPILAN OPERASYONLAR

Mersin polisinin gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda, son 20 günde çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yaklaşık 2,5 milyon adet uyuşturucu hap ve sentetik ecza ele geçirildi. Bu süreçte yakalanan şüphelilerden 49’u tutuklandı. Bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yoğun bir çalışma yürüttü.

UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK OPERASYONLAR

Ekiplerin gerçekleştirdiği tespitlerin ardından narkotik madde kullanan ve satan kişiler hedef alındı. Operasyonlar sonucunda toplamda 354 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında, 1 kilo 600 gram kokain, 4 kilo 300 gram bonzai, 1 kilo 300 gram skunk, 222 gram metamfetamin, 2 milyon 166 bin 951 adet sentetik ecza, 324 bin 236 adet uyuşturucu hap, 11 tabanca ve suçtan elde edilen yaklaşık 330 bin TL bulunuyor.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 49’u, ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçuyla adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Mersin’de güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile birlikte suç ve suçlu ile mücadelesinin kararlılıkla devam ettiği bildiriliyor.