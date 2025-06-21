Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu, 3 Tutuklama

UYUŞTURUCU OPERASYONU DETAYLARI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Edirne’de durdurulan bir tırın gizli bölmesinde 18 kilogram kokain yakalandı. Operasyonda 3 şüpheli tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Edirne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine karşı kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER VE YAKALANAN UYUŞTURUCU

Teknik ve fiziki takip sonucunda, Edirne’de durdurulan bir tırda yapılan incelemede, gizli bölmelere yerleştirilmiş 16 paket halinde toplam 18 kilogram kokain ele geçirildi. Olayla alakalı M.G., T.A., P.D. ve A.Ö. isimli 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu şahısların emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. T.A., P.D. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

EMNİYETİN AÇIKLAMASI

Emniyet yetkilileri, “Mersin Emniyeti olarak halkımızın huzur ve güvenliği, gençlerimizin geleceği için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Bu operasyon, uyuşturucu ile mücadelede atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.