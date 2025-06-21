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Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYONUN KOORDİNASYONU

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri titiz çalışmalara imza atıyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katılımı ile Edirne’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemek amacıyla bir operasyon gerçekleştirildi.

KOCA KOKAİN MİKTARI

Takibi yapılan TIR’da yapılan aramalarda gizli bölmede 16 paket halinde toplamda 18 kilo kokain ele geçiriliyor. Bu önemli operasyonda M.G., T.A., P.D. ve A.Ö. isimli dört kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk ediliyor.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A., A.Ö. ve P.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor. Bu gelişmeler, narkotik suçlarla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha gözler önüne seriyor.

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