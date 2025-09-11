Mersin’de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

UYUŞTURUCU TICARETI OPERASYONU

Mersin’de jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik düzenledikleri başarılı bir operasyonda, bir şüpheliyi büyük miktarda uyuşturucu ile yakaladı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Erdemli ilçesinde bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

YAKALAMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda, şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında gerçekleştirilen aramada, 40 gram kokain, 10 gram esrar, 38 gram altın, 1 araç telsizi, 3 el telsizi, 1 laptop, 2 cep telefonu, 4 adet ‘0’ ibareli plakalık pleksi, 1 uyuşturucu madde saklama kutusu, 1 tabanca ile 45 Euro, 2 Manat ve bin 100 TL nakit para bulundu.

ADLİ SÜREÇ

Jandarma tarafından gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan şahıs, yargı sürecinin devamında uyuşturucu ile mücadelede önemli bir sarsıntı sağladı.